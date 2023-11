Mecz Polska-Czechy. Jaki wynik typują lubelskie VIP-y?

0 A A

Sonda: Czy reprezentacja Polski wygra mecz z Czechami? Liczba głosów: 93 tak

nie ma co liczyć

oni nawet się na Euro nie dostaną Zagłosuj

Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w eliminacjach do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Europy. O godzinie 20.45 kadra Michała Probierza na PGE Stadionie Narodowym zmierzy się z Czechami. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans do Euro. Nie tylko muszą jednak wygrać, ale i liczyć na korzystne rezultaty w pozostałych meczach w grupie. Czy nasze VIP-y z Lublina będą oglądały dzisiejsze spotkanie? Jeśli tak, to jaki typują wynik?

