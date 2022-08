Czy popularna sieć kin zniknie z Polski? Właściciel ma problemy finansowe

Chmielaki Krasnostawskie 2022. Degustacja piw była, muzyka i dobra zabawa również [zdjęcia]

Może i w tym roku nie było wyborów Miss Chmielaków, ale Krasnostawskie Chmielaki i tak przyciągnęły tłumy gości. Piw do degustacji było co niemiara, a do tego jeszcze koncerty i konkurs na wieńce chmielakowe. Najstarszą tradycją jest jednak korowód chmielakowy, który przeszedł przez miasto trzeciego dnia imprezy. Na zdjęciach widać, co się działo w Krasnymstawie