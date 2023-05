QUIZ Czy znasz te lubelskie kościoły? Ostatnie pytanie nie do przejścia!

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, przez które ciężko przejść bez fachowej pomocy. Niestety nie zawsze jesteśmy tego świadomi lub nie chcemy się przyznać do tego, że tej pomocy potrzebujemy. Rzeczywistości jednak nie da się oszukać - gdy boli nas ząb idziemy do dentysty, gdy psuje się auto jedziemy do mechanika, natomiast gdy dostajemy wezwanie do sądu, jesteśmy o coś oskarżeni lub chcemy zawalczyć o swoje prawa, powinniśmy się udać do kancelarii prawnej.