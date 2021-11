Dane 19 tysięcy pacjentów Luxmedu mogły wyciec z powodu błędu systemu

– Znaleźliśmy usterkę, która spowodowała otwarty dostęp do Państwa danych, takich jak: imię, nazwisko, numery PESEL, adres e-mail, zaszyfrowane hasło do e-rezerwacji – takie e-maile dostali dzisiaj pacjenci Centrum Medycznego Luxmed. Dotyczyło to wyłącznie pacjentów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej. W całym województwie to 19 tysięcy osób.

– Usterka systemu została wykryta w poniedziałek przez firmę zajmującą się obsługą incydentów bezpieczeństwa – tłumaczy Justyna Tomaszewska, inspektor danych osobowych Centrum Medycznego Luxmed. – System od razu został zablokowany. Nie zarejestrowaliśmy żadnej nieuprawnionej próby dostępu do kont, a jedynie błąd systemu, który mógłby taki wyciek spowodować – uspokaja Tomaszewska.

Luxmed zapewnia, że usterka została naprawiona jeszcze w poniedziałek. Zgodnie z przepisami, przychodnia wszczęła też procedurę zgłoszenia awarii do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Mimo że hasła były zapisane w formie zaszyfrowanej, dla bezpieczeństwa rekomendujemy pacjentom zmianę hasła do konta elektronicznej rezerwacji. Ponadto, jeżeli to samo hasło było używane do skrzynki pocztowej, to również lepiej je zmienić – wyjaśnia Inspektor. Dodaje: – Od wtorku pacjenci mogą już korzystać ze swoich kont, po ustawieniu nowego hasła. Można to zrobić korzystając ze standardowej procedury przypominania hasła przy logowaniu. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy pod adresem: iod@luxmedlublin.pl.