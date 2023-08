Lublin: Ostatnie pokazy na fontannie multimedialnej (harmonogram)

Pokazy w fontannie na pl. Litweskim w Lublinie to połączenie światła i dźwięku. Odbywały się całe lato (godz. 21). Jak przekonują władze miasta, za założenia miały być nie tylko propozycją na spędzenie wieczoru w centrum Lublina, ale i okazją do poznania historii, kultury oraz architektury miasta.

– Kilkunastominutowe animacje z wykorzystaniem światła i dźwięku przez cały letni sezon cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent ds. kultury, sportu i partycypacji.

A ponieważ oglądać je można będzie już tylko we wrześniu (później nastąpi przerwa), to zastępczyni Krzysztofa Żuka zaprasza do udziału w widowiskach.

Harmonogram wrześniowych pokazów multimedialnych na placu Litewskim: