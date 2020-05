Drzewo do wycinki na ul. Lipowej ma na imię Krzysztof. Zniknie stąd razem z 29 innymi

– Nam się to drzewo niesamowicie podoba – mówi Jan Kamiński, jeden z uczestników dzisiejszego happeningu, który polegał na zawieszeniu na pniu lipy tabliczki z imieniem "Krzysztof".

– Chcemy za pomocą tej akcji trafić do serc tych, którzy decydują o przestrzeni naszego miasta, stąd wybraliśmy to imię – tłumaczy Kamiński. Najważniejsza z osób decydujących o mieście też ma na imię Krzysztof, a mowa oczywiście o prezydencie Lublina. Czy to, że lipie nadano to samo imię, to przypadek? – Chcemy, żeby każdy mógł sobie to sam zinterpretować, nie podaliśmy nazwiska, tylko imię.

Nazwana dziś lipa jest jednym z 30 drzew przeznaczonych do usunięcia w związku z przebudową ul. Lipowej. To konkretne ma zniknąć ze względu na planowane poszerzenie jezdni. Na środku pobliskiego przejścia dla pieszych ma powstać wysepka ułatwiająca przekraczanie jezdni, zaś dalszy odcinek (przed Plazą) ma być poszerzony o dodatkowy pas do skrętu w prawo w ul. Ofiar Katynia.