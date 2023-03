Dylematy wokół spalarni śmieci w Lublinie

Elektrociepłownia musi mieć zapewniony stały dopływ paliwa.

Dlatego będzie zmuszona zaproponować dostawcom śmieci, samorządom, niższe, konkurencyjne opłaty za odbiór wysegregowanych odpadów.

W efekcie może to obniżyć comiesięczne rachunki za odbiór śmieci. Szacuje się, że funkcjonowanie elektrociepłowni ograniczy koszt zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu w perspektywie nawet 15 lat.

Obawy

Ludzie, a szczególnie mieszkańcy domów czy bloków położnych w pobliżu planowanej ekoelektrociepłowni, obawiają się zanieczyszczenia powietrza, odoru oraz podwyższonego poziomu hałasu. Wiele się o tym mówi. Wiele jest też mitów wokół takich inwestycji.

Normy emisji spalin czy poziomu hałasu dla takich inwestycji są niewspółmiernie ostrzejsze, niż dla konwencjonalnej energetyki. Na przykład dopuszczalna emisja tlenków siarki jest 8-krotnie niższa, niż dla elektrociepłowni węglowej czy gazowej.

Poziom hałasu przy ekologicznej elektrociepłowni nie przekroczy 45 decybeli, czyli nie przekroczy odgłosów pracującej zmywarki czy pralki. Natomiast żużel, który powstanie w procesie spalania śmieci będzie zagospodarowany i przetworzony przez wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiednią technologią.

Zaawansowane rozwiązania technologiczne sprawiają, że do atmosfery trafiają oczyszczone spaliny, dla których wymagania są dużo bardziej restrykcyjne niż w przypadku elektrociepłowni węglowych. Cały proces jest na bieżąco monitorowany on-line przez służby ochrony środowiska. Parametry emisji udostępniane są również mieszkańcom za pomocą strony internetowej.

Boom na spalarnie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

W roku 2022 zawartych zostało 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 546 mln zł, dla 4 instalacji termicznego przekształcania paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Spółka CNT SA, która planuje swoją inwestycje zrealizować w Lublinie, szacuje wysokość inwestycji na kwotę 800-950 mln zł.

W Polsce pracuje dziewięć zakładów o potencjale przetworzenia ok. 1,3 mln ton odpadów rocznie, co jest całkowicie nieporównywalne z możliwością 96 zakładów niemieckich dysponujących mocą przerobową ok. 26,3 mln ton. Wydajność instalacji odniesiona do jednego mieszkańca jest w Niemczech ponad 11-krotnie większa niż w Polsce.

– Podobne dysproporcje występują wobec innych krajów UE stawianych jako wzorce systemowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zaznacza Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Rozwój instalacji termicznego przekształcania odpadów stanowi istotny komponent transformacji ciepłownictwa i prowadzi do zmniejszenia zależności od importu nośników energii, wykorzystując potencjał energetyczny odpadów. Przyczyni się też do zahamowania wzrostu ponoszonych przez mieszkańców kosztów ogrzewania i zagospodarowania odpadów – zaznacza wiceprezes Dominik Bąk.

Instalacje „waste-to-energy” mają szansę zaspokoić fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki odpadami. W obliczu obecnego kryzysu, traktowanie odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwa znakomicie przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy wykorzystaniu potencjału istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Ponadto termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu to doskonały przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez dostrzeżenie odpadów komunalnych jako cennego surowca do produkcji „zielonej energii”, która za pośrednictwem nowoczesnych elektrociepłowni wraca do mieszkańców.