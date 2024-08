Tak dużych pieniędzy jeszcze w powiecie nie było

W obecności radnych powiatowych i członków zarządu starosta Mariusz Zańko, wicestarosta Piotr Gorgol i Marcin Łopacki, dyrektor ZDP we Włodawie podpisali umowy z wykonawcami na trzy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 10 km. Cały koszt budowy to prawie 15 mln zł. Drogi zostaną oddane do użytku w I połowie przyszłego roku.