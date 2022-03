Dziś w Lublinie trębacz odegra hymn Ukrainy i Polski

Jak tłumaczy Urząd Miasta, w ten sposób Lublin symbolicznie wyrazi solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, uciekającymi przed wojną w ich kraju i szukającymi schronienia w Lublinie.

– Poza konkretnymi działaniami pomocowymi skierowanymi do obywateli Ukrainy, które rozpoczęliśmy niezwłocznie po wybuchu wojny, ważne są również gesty solidarności. W relacjach mediów widzimy bombardowane domy i obiekty cywilne. Do Lublina docierają matki z dziećmi i osoby starsze. W obliczu tej tragedii nie pozostajemy obojętni. Każdej osobie potrzebującej zapewnimy opiekę, tak długo jak będzie to potrzebne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oferują pomoc osobom z Ukrainy. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nikt nie jest pozostawiony bez wsparcia. Jestem dumny z mieszkańców Lublina, dziękuję za Państwa solidarność i okazane serce – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Urząd zachęca do zabrania dziś w południe przed Ratusz flag Polski i Ukrainy.