Europejska Stolica Młodzieży 2023 dobiega końca. Dziś wielki finał

- Jako społeczność Lublina nauczyliśmy się wzajemnie naprawdę wiele. My, dorośli, nauczyliśmy się, jak wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w codziennym życiu. Te doświadczenia zapisane w powstającym dokumencie, poświęconym polityce młodzieżowej, staną się z jednej strony podsumowaniem Europejskiej Stolicy Młodzieży, a dla przyszłych decydentów i pokoleń Lublina będą drogowskazem na przyszłość – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Na realizację działań związanych z tytułem ESM miasto wydało blisko 13 mln zł. W ramach obchodów zrealizowano ponad tysiąc inicjatyw. Powstało osiem przestrzeni młodzieżowych, które do tej pory odwiedziło 10 tys. osób.

- Mam zaszczyt pogratulować Lublinowi, jego władzom i lokalnym organizacjom młodzieżowym za to, że wdrożyli bogaty program, w którym to właśnie młodzi ludzie byli w centrum uwagi. To oni byli postawieni na pierwszym miejscu. A przez to młodzież miała szansę uczestnictwa w wielu wydarzeniach i podzielenia się swoimi doświadczeniami i historią z rówieśnikami z wielu krajów Europy – podkreśla Natalia Kallio, członkini zarządu Europejskiego Forum Młodzieży. I dodaje: - Cieszy nas fakt, że to doświadczenie przerodzi się w długofalową współpracę i partnerstwa z innymi młodzieżowymi stolicami.

Taka współpraca ma być prowadzona m.in. z Gandawą, która podczas wieczornej gali otrzyma symboliczne klucze do Europejskiej Stolicy Młodzieży. Belgijskie miasto będzie sprawować ten tytuł w 2024 roku.

- Cieszymy się, że to nie koniec drogi i że będziemy mogli kontynuować ten program w ramach wymian. Z doświadczeniami Lublina będziemy w stanie sieciować nasze miasta we współpracy, dzieląc się i rozbudowując możliwości, które ten tytuł nam pokazał – mówi Celine de Coninck z Urzędu Miasta w Gandawie.

Wracając do Lublina, powstający dokument na temat polityki młodzieżowej nie będzie jedyną pozostałością po Europejskiej Stolicy Młodzieży. – W 2024 roku zaplanowaliśmy 4,5 mln zł na kontynuację przedsięwzięć na rzecz młodych oraz wsparcie współpracy na linii młodzież i miasto – zaznacza Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

W związku z zakończeniem obchodów w poniedziałek w CSK odbywają się Targi współpracy miast, organizacji pozarządowych i młodzieży. Oprócz Gandawy i Lwowa (to miasto będzie ESM w 2026 roku) uczestniczą w nich przedstawiciele miast, które starają się o ten tytuł w 2026 roku. Są nimi: turecki Izmir, hiszpańska Malaga, Sarajewo w Bośni i Hercegowinie, norweskie Tromso oraz Vila do Conde w Portugalii. Zwycięzcę poznamy podczas wieczornej gali.

Do końca grudnia potrwa natomiast Festiwal Podsumowania ESM. W jego ramach zaplanowano blisko 40 wydarzeń związanych z wolontariatem, programami grantowymi, szkolnymi budżetami obywatelskimi czy programami liderskimi.