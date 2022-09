Europejski Tydzień Mobilności. Jak zapisać się na wycieczkę do zajezdni w Lublinie?

Hummel IV liga: Świdniczanka ciągle z kompletem, pierwsza wygrana Górnika II Łęczna

Rezerwy klubu z Łęcznej nie mogły zaliczyć początku sezonu do specjalnie udanych. Drużyna Daniela Ruska po czterech kolejkach nie miała na koncie ani jednego punktu, a do tego bilans bramkowy 2-9. W niedzielę zielono-czarni w końcu wygrali i to efektownie, bo rozbili Opolanina aż 5:1. Ciągle kompletem punktów może się za to pochwalić Świdniczanka.