Lubelska fabryka Ball rozrasta się. To największa tego typu inwestycja w Europie

Lubelska fabryka Ball Beverage Packaging EMEA była pierwszą inwestycją w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Powstała na Felinie w 2008 roku. Obecnie jest jedną z flagowych lokalizacji spółki Ball Corporation w Europie, produkującą wieczka do puszek aluminiowych.

Ostatnia dekada to imponujący rozwój lubelskiego zakładu, który awansował do grona największych tego typu ośrodków produkcyjnych na świecie. Wytwarzane w Lublinie wieczka puszek do napojów trafiają do światowych klientów w Europie, a następnie po spożyciu napojów przez konsumentów wracają do Polski w formie pełnowartościowego aluminium pozyskanego w procesie recyklingu.

Fabryka Ball w Lublinie wyróżnia się na świecie pod względem zastosowania innowacyjnych technologii automatyzacji modułów produkujących wieczka, ale również logistyki wewnątrz zakładowej oraz monitorowania i zarządzania złożonymi procesami technologicznymi.

– Dwa nowe moduły produkcyjne wieczek w Ball Lublin to największa tego typu inwestycja w Europie, dzięki której stworzymy kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy. Wolumen produkcji oraz wskaźniki biznesowe są ważną miarą sukcesu, który zawdzięczamy każdemu z pracowników. Co więcej, nasz biznes prowadzimy w sposób zrównoważony, z najwyższą dbałością o środowisko, ponieważ cały odpad produkcyjny jest odzyskiwany i podlega recyklingowi – podkreślił podczas środowego otwarcia nowej części zakładu Robert Granosik, członek zarządu i dyrektor lubelskiej fabryki Ball Packaging Europe.

Moduły do tworzenia wieczek są wyposażone w szereg czujników monitorujących ich pracę i pozwalających kontrolować produkcję w czasie rzeczywistym, w tym krytyczne parametry pracy pras produkcyjnych. Transport wewnętrzny obsługiwany jest przez pojazdy samojezdne AGV, co pozwoliło w pełni zautomatyzować procesy produkcyjne. Z kolei system paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu ogranicza zużycie energii elektrycznej.

– Innowacyjny zakład Ball w Lublinie produkujący wieczka, odgrywa strategiczne znaczenie dla naszej obecności w regionie EMEA, a pionierskie rozwiązania i projekty lokalnego zespołu zasługują na duże uznanie. Obsługując wiele rynków w całej Europie, lubelska fabryka wspiera dążenie Ball do doskonałości w dostarczaniu produktów aluminiowych naszym klientom. Dziękuję zespołowi z Lublina za dotychczasową świetną pracę i życzę dalszych sukcesów – powiedział Gerhard Mayer, wiceprezes ds. operacyjnych Ball Beverage Packaging EMEA.

O znaczeniu firmy w regionie mówił podczas środowej uroczystości Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

– Inwestorzy i przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w rozwoju Lublina i aglomeracji lubelskiej. Otwarcie nowych modułów produkcyjnych Ball Beverages Packaging EMEA w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK na Felinie to nie tylko dowód na to, że przyciągamy nowe inwestycje, ale także przykład zaufania inwestorów i przedsiębiorców do potencjału naszego miasta – podkreślił prezydent.

Krzysztof Żuk wręczył Medale Prezydenta Miasta Lublin firmie, dyrektorowi Robertowi Granosikowi oraz Carey Stafford Causey, prezes Ball Beverage Packaging Europe.

Warto podkreślił, że lubelska fabryka Ball wspiera również społeczność lokalną, co roku biorąc udział w wielu lokalnych akcjach charytatywnych oraz będąc sponsorem żeńskiej drużyny piłki ręcznej MKS Lublin, która w komplecie zjawiła się na środowej uroczystości.