Ferie w Lublinie. Tutaj można bezpłatnie pojeździć na łyżwach

Poniedziałek, tuż przed godz. 12. Na tafli jest raptem kilkunastu sympatyków zimowej jazdy, tych młodszych i starszych, rodziny z dziećmi. Co kilka minut przychodzą nowe osoby.

– Podobno w niedzielę było nawet 300 osób – mówi pani Agata, która na lodowisko pod chmurką przy ul. Radzyńskiej na lubelskim Czechowie zabrała swoich dwóch synów: 13-letniego Mikołaja i 11-letniego Tymka. Uczniowie mają wstęp wolny, ale muszą mieć swoje łyżwy. Jeżdżą między godz. 9 i 14 oraz między godz. 15 i 20.

– To bardzo fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Można też spotkać się ze znajomymi, umówić na kręgle czy pójść na basen. To lepsze niż siedzenie przed komputerem – mówi Mikołaj.

– Na Icemanii jest bardzo dużo ludzi i ciężko się jeździ. Jest też mało miejsca, żeby się przebrać, bo są bardzo wąskie szafki – dodaje Tymek.

Do 27 lutego uczniowie z woj. lubelskiego mają labę ze względu na ferie zimowe. Co mogą robić z wolnym czasem?

– Chcieliśmy im zorganizować czas, szczególnie, że ja teraz też mam wolne. Lepiej jest przyjść o takiej porze, bo jak się śpi do południa, to potem cały dzień stracony – żartuje pani Agata. – Chłopcy nie mają jakoś szczęścia do zapisywania się na zajęcia, obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Dobrze, by było, gdyby różne dzieci mogły korzystać z takich zajęć, szczególnie, że nie było to dobrze promowane – przyznaje.

Lodowisko przy ul. Radzyńskiej nie jest jedynym miejscem w Lublinie, z którego uczniowie mogą korzystać bezpłatnie w ramach programu "Zima w mieście". Od godz. 8 do 18 czynna jest także tafla przy Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Tam też uczniowie muszą mieć swoje łyżwy.

Na zajęcia podczas ferii obowiązywały wcześniejsze zapisy, ale znajdzie się jeszcze coś dla tych, którzy przegapili terminy. 20 lutego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej zaprasza od godz. 12 na dzień otwarty. Młodzież może również korzystać z przyszkolnych basenów, między innymi w SP 5 (ul. Smyczkowa), SP 28 (ul. Radości) czy SP 51 (ul. Bursztynowa).

Szczegółową listę zajęć dla dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie zima.lublin.eu.