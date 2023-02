Firma z Lublina chwali się nagrodą z Paryża

Historia Bio Berry Poland zaczęła się 30 lat temu. Dziś firma może chwalić się już liczbami. To:

* 600 hektarów upraw rolnych,

* 1 tys. ton całkowitej produkcji owoców,

* 400 gospodarstw z ekologiczną produkcją.

– Ekologiczne produkty są coraz ważniejsze. Żeby je oferować badamy glebę nie tylko w miejscach naszych upraw ale także na wszystkich polach dookoła. Badania prowadzone są nie jednorazowo, a na różnych etapach rozwoju roślin – mówi Sylwia Rudzka, menadżer Bio Berry Poland. – Takie badania są niezwykle kosztowne ale tylko one gwarantują to, że nasze produkty są naprawdę bio.

A klienci są gotowi zapłacić więcej za produkty zdrowe, smaczne i wysokiej jakości. W ofercie firmy znajdują się mrożone owoce (także egzotyczne) i warzywa oraz smoothie w postaci mieszanki czerwonych owoców i mieszanki egzotycznych owoców. Są opakowania oferowane przedstawicielom branży gastronomicznej i takie dla klientów indywidualnych. To, czym firma chce się wyróżniać w branży to najwyższa jakość. A utrzymanie tej jest możliwe dzięki specjalnemu systemowi mrożenia. Chodzi o to, żeby droga z pola do chłodni była jak najkrótsza.

– Dlatego tak istotne są odległości pomiędzy gospodarstwem a skupem i mroźnią. Im szybciej ta droga zostanie pokonana, tym więcej wartości odżywczych oraz walorów smakowo-zapachowych zostanie zachowanych w samym produkcie – mówi Rudzka.

Lubelska firma oferuje też mieszanki BIO dla MAM.

– Od początku współpracujemy z producentami baby food. Nasze produkty to gotowe, pełnowartościowe posiłki, zbilansowane w taki sposób, by pokryć dzienne zapotrzebowanie kaloryczne kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią i dzieci podczas ich pierwszych posiłków. Każdą z naszych zup można doprawić według własnych upodobań smakowych lub dodać do niej inne ulubione składniki. Mogą stanowić one także dodatek do głównego posiłku – mówi Artur Tymiński, współwłaściciel firmy Bio Berry Poland Sp. z o.o..

To wszystko zostało teraz docenione. Wywodząca się z Lublina została doceniona w konkursie International Food Transition Awards. To nagroda dla dostawców, których produkty, z perspektywy klientów, najlepiej oddają idee związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i transformacją żywieniową.

– To dla nas duża satysfakcja, że nasza działalność na rzecz popularyzacji zdrowych wyborów żywieniowych została doceniona. Cieszymy się tym bardziej, że w pierwszej fazie konkursu, w której rywalizowało 300 produktów, finalistów wybierali konsumenci. Oddali oni łącznie ponad 570 tys. głosów. Ich wybór potwierdziło międzynarodowego jury – mówi Artur Tymiński.