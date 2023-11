Gość Dziennika: Ewa Dados. Dziś rusza akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Zaczęło się 30 lat temu w radiowej audycji dla dzieci „Jasiek” na antenie Radia Lublin. Od tamtej pory lokalna akcja charytatywna nabrała charakteru ogólnopolskiego. Przez lata nie zmieniło się to, co od początku było wyróżnikiem PDPZ.

Od dziś (25 listopada) dary mogą być zbierane przez oficjalne sztaby. Do tej pory zarejestrowano ich ponad 90. Takie punkty powstają przy przedszkolach, szkołach, uczelniach, placówkach opiekuńczych, fundacjach czy jednostkach OSP na terenie całego województwa lubelskiego i poza regionem, m.in. w Ząbkach i Czersku na Mazowszu, Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie i Zgierzu w woj. łódzkim czy niewielkiej miejscowości Potoczek na Podkarpaciu.

- To te, zarejestrowane dotychczas. Ale to się dopiero zaczyna. Sztaby można rejestrować do 22 grudnia – podkreśla nasza rozmówczyni.