Grabski otworzył drzwi dla ósmoklasistów

- W przyszłym roku uruchamiamy w liceum ogólnokształcącym klasę politechniczno -turystyczną, tutaj mamy nowości w postaci zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne. We współpracy z dziekanem wydziału zarządzania ustaliliśmy, że będą wprowadzone elementy sztucznej inteligencji i cykl dziesięciu spotkań, które będą prowadzone przez pracowników politechniki, na jej terenie albo w naszej szkole - mówiła Elżbieta Sękowska, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie.

Drugą nowością jest klasa turystyczna, która jest profilowo połączona z politechniczną. - I tutaj właśnie zamierzamy wprowadzić naukę hiszpańskiego w obu grupach. Jedna grupa rozszerzona, druga podstawowa. Atrakcyjna jest oferta klasy o profilu psychologiczno artystycznym. Od lat zbierająca ogromną ilość chętnych uczniów. Ta klasa jest doskonała dla osób które mają wyjątkową wrażliwość - zapewniła dyr. Sękowska.

Placówka oprócz nowości ma również w ofercie klasy o specjalnościach technika reklamy, handlowca ekonomisty, rachunkowości, programisty i informatyka. Jak podkreśla dyrektorka ZS nr 1 Elżbieta Sękowska poziom nauczania w tych zawodach jest bardzo wysoki, co potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych.

Szkołę chwalą również uczniowie. Anna Pawłowska jest uczennicą klasy 2 ET. Na pytanie, dlaczego ta szkoła uczennica wymieniła całą listę plusów.

- Mamy bardzo dobry poziom angielskiego, dużo inicjatyw, konkursów dotyczących tego języka. Angielski próbujemy promować na zasadzie kreatywności. To jest bardzo fajne. Większość nauczycieli skupia się na tym, żeby uczniowie rozumieli temat, a nie na tym żeby wszystko jak najszybciej przerobić. Uczniowie są przede wszystkim dobrze przygotowani do matur, co jest niewątpliwie celem nas wszystkich - zachęcała Ania.

I dodała: Pamiętam sytuację, jak w pierwszej klasie, nie miałam chusteczki, a jej potrzebowałam. Pierwsza napotkana osoba na korytarzu mi ją dała. To pokazuje jak wszyscy chcą sobie pomagać. U nas nie ma podziałów. Społeczność szkolna jest jak wielka rodzina- podsumowała uczennica.

Atutem "Grabskiego", bo tak nazywają swoją szkołę uczniowie, nauczyciele a także absolwenci, jest nauka jednozmianowa oraz lokalizacja w centrum. Bogata baza dydaktyczna, sale multimedialne, siłownia, nowoczesne klasopracownie i wysoki poziom nauczania, przyciąga uczniów szkół podstawowych, którzy poszukują placówki, która pomoże im wkroczyć w dorosłość.

Jednym z wielu ósmoklasistów, którzy przyjechał na dzień otwarty w ZS nr 1 był Szymon.

- Przyjechałem z Bychawy, moja siostra kończyła tę szkołę, była bardzo zadowolona. Bez problemu dostała się na studia i radzi sobie na nich. Ja tak naprawdę nie wiem jeszcze jaka klasę wybiorę. Bardziej lubię humanistyczne przedmioty, matematyki zwyczajnie nie lubię. Chociaż biologie już tak. Szkoła zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, uczniowie bardzo się postarali, wychodzę w masą informacji. Jedno jest pewne muszę dobrze napisać egzaminy, bo zależy mi by zostać uczniem tej szkoły - mówił nastolatek.

W roku szkolnym 2024/2025 placówka planuje utworzyć w XV Liceum Ogólnokształcącym cztery klasy o profilu politechnicznym, turystycznym, psychologicznym oraz turystycznym. W Technikum Ekonomiczno- Handlowym klasy w zawodach technik: reklamy, handlowiec, rachunkowości, ekonomista, informatyk oraz programista.