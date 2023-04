Haiwka w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zabawy i korowód. Zdjęcia

Jak co roku w drugą niedzielę po Wielkanocy została zorganizowana ta wiosenno – wielkanocna zabawa.

– Spotkaliśmy się z dziećmi i młodzieżą dziś po nabożeństwie aby wspólnie śpiewać wielkanocne piosenki i tańczyć. Świętujemy radosną nowinę, że Chrystus zmartwychwstał. W Ukrainie Haiwka odbywa się zwykle wieczorem i kultywowana jest zarówno w miastach jak i na wsiach – mówi Liliia Golubets, prowadząca wydarzenie.

Rodziny z dziećmi odśpiewały pieśni o przyrodzie, jej budzeniu się do życia. Jedną z najbardziej znanych przyśpiewek jest „Werbowaja doszczeczka” czyli „Wierzbowa deseczka”.

Lubelska Haiwka to również gry, zabawy i korowody, gdy uczestnicy, trzymając się za ręce, tworzyli mosteczek tak, aby kolejni mogli pod nim przejść. Niegdyś było to symboliczne przejście panny w stan zamężny. Dla grekokatolików to czas integracji, radości z rozpoczętej wiosny gdy przyroda budzi się do życia, wszystko kwitnie i napawa nadzieją, a także cieszą się ze zmartwychwstania Chrystusa, dzieląc się dobrem z bliskimi.