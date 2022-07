W Lublinie powstało nowe centrum naukowe. Zajmie się historią twojej miejscowości

Miejmy nadzieję, że za pomocą jednego kliknięcia, ci którzy będą chcieli poznać historię małych ojczyzn, będą to mogli w bardzo prosty sposób zrobić – mówił podczas inauguracji Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną dr hab. Dariusz Słapek, profesor UMCS i dyrektor Instytutu Historii tej uczelni.

Centrum to nowa inicjatywa UMCS, któremu organizacyjną i finansową pomoc zapewnią samorządy wojewódzki i Lublina.

Ma być miejscem koordynacji i wsparcia działań związanych z lokalną historią, ma też dbać o wysoką jakość publikacji. Jednym z celów jest również pomoc gminom, lokalnym stowarzyszeniom, amatorom pozyskiwania wiedzy historycznej w porządkowaniu informacji i ich weryfikacji. – jeśli samorząd ma problem ze znakami herbowymi – pomożemy, ale nie zastąpimy. Powiemy, jak to się fachowo robi w ramach dziedziny historycznej jaką jest heraldyka. Jeśli gmina będzie potrzebowała pomocy w zorganizowaniu inscenizacji historycznej – również pomożemy – zaznaczył dyr. Instytutu Historii.

Samo repozytorium miałoby ruszyć we wrześniu. Prof. Dariusz Słapek zaznacza, że w planach jest także zorganizowanie kongresu regionalistów, by historycy Centrum mogli wsłuchać się w uwagi i potrzeby lokalnych pasjonatów historii. – Wspólnie zdecydujemy o tym, co może zainteresować społeczności lokalne. Nie jest to pewnie wielka polityka i problemy o wymiarze globalnym. Przydatny okazać się może zwrot ku historii w wymiarze mikro, ku małym ojczyznom. Warto badać i upubliczniać to, co wywołuje sentyment, ale kreuje też poczucie wspólnoty na najniższym poziomie. Mam na myśli np. historię lokalnych OSP, kół gospodyń wiejskich, historie parafii, klubów sportowych, szkół czy lokalnych przedsiębiorstw.

Innym pomysłem jest wykorzystanie zasobów repozytorium do opracowania lokalnych przewodników historyczno-kulturowych.