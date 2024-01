Historyczny spacer po dawnej dzielnicy Piaski

Dawniej

Piaski to jedno z najstarszych przedmieść Lublina, a jednak obecnie niewielu jego mieszkańców kojarzy tę nazwę z placem Bychawskim i terenami wokół dworca kolejowego. Teren ten, oddzielony rzeką Bystrzycą od historycznego centrum Lublina, do drugiej połowy XIX wieku miał charakter żydowskiego sztetla z rozproszoną, ubogą zabudową. Piaski połączone zostały z Lublinem pod koniec XIX w. Dopiero budowa linii kolei nadwiślańskiej w 1877 roku spowodowała zmiany w wyglądzie dzielnicy. Wzniesiono budynek dworca kolejowego, do którego prowadziła ulica Foksal (obecnie ulica 1 Maja). Pojawiła się nowa zabudowa przemysłowa i mieszkalna. W krótkim czasie Piaski stały się główną dzielnicą przemysłową Lublina.



Teraz

Dzisiaj budynki fabryczne stoją, częściowo jako trwała ruina, częściowo wykorzystywane do innych celów. Warto byłoby je zachować, jako przykład zabytku architektury przemysłowej. Dzisiaj, chociaż na Piaskach nie ma już kupców i rzemieślników żydowskich, nadal zachowały one swój handlowy charakter i podobnie, jak w II poł. XIX w. nie jest to być może najbardziej elegancka dzielnica, ale za to bardzo ruchliwa i z dużym potencjałem.