Ich dwóch, fotel jeden. Kto zostanie dyrektorem DDK Węglin?

Na początku przyszłego roku dowiemy się, czy lokatora zmienią dyrektorskie gabinety dwóch lubelskich instytucji kultury. Konkurs na szefa Galeria Labirynt ruszył pod koniec listopada, czas za złożenie swoich dokumentów kandydaci mają do 10 stycznia.

W konkursie na to samo stanowisko w DDK Węglin wystartowały dwie osoby: obecny p.o. dyr. Sławomir Księżniak oraz reżyser i producent Norbert Rudaś.

Muzyk i filmowiec

Księżniak z zawodu jest kulturoznawcą po UMCS, muzykiem i grafik-designerem. „Węglinem” kieruje od początku jego istnienia (10 lat). Gdy w styczniu 2021 r. wygasła jego kadencja na tym stanowisku, prezydent Lublina nie powołał go na kolejną, ale powierzył mu na rok funkcję p.o. dyrektora. Niezadowolona z tego załoga apelowała wówczas do władz miasta o pozostawienie dotychczasowego dyrektora na stanowisku. Bez skutku. Ratusz zapowiedział konkurs.

O stanowisko stara się też Norbert Rudaś – absolwent UMCS (Zarządzanie i Marketing) i Krakowskiej Szkoły Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa (reżyseria i scenopisarstwo). Przez 7 lat był związany z lubelską agencją reklamową Vena Art, wcześniej pracował jako specjalista ds. marketingu w ACK Chatka Żaka, obecnie jest właścicielem firmy producenckiej Jolly Moon Studio. Specjalizuje się w fabularyzowanych dokumentach.

Koperty zostały otwarte

Tuż przed świętami prezydent Krzysztof Żuk powołał komisję konkursową, która w pierwszym etapie oceni wnioski pod względem formalnym, a w kolejnym – przesłucha kandydatów.

– 27 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej. Nastąpiło otwarcie dwóch złożonych ofert – mówi Izolda Boguta z biura prasowego lubelskiego Ratusza. – Termin drugiego posiedzenia został wstępnie ustalony na połowę stycznia 2022 r.

O tym, czy kandydaci włożyli do swoich teczek konkursowych i czy spełniają określonego w konkursie warunki, miasto nie informuje.

– Taka informacja będzie mogła być opublikowana dopiero po przekazaniu wyników oceny formalnej kandydatom biorącym udział w konkursie – tłumaczy Boguta.

W komisji urzędnicy, pracownicy i stowarzyszenie

Dyrektora DDK Węglin wybiera siedem osób. Z ratusza: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (z-ca prezydenta ds. kultury), Michał Karapuda (dyrektor Wydziału Kultury) i Agnieszka Barańska-Szamryk (z-ca dyr. Wydziału Kultury). Z DDK Węglin: Monika Spuz-Szpos (jako przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego) i Sylwia Gumiela jako przedstawiciel załogi Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. W komisji zasiądą także dwie osoby ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny”.

Jak informuje DDK Węglin na swojej stronie internetowej, pomysłodawcą powołania takiego stowarzyszenia był Jarosław Pakuła, ówczesny Przewodniczący Zarządu Osiedla Węglin Północny (dziś przewodniczący Rady Miasta Lublin). Jak czytamy w KRS od 2002 funkcję prezesa pełni Dariusz Boruch; radny Pakuła był wiceprezesem do 2010; od 2019 za zarządzie jest inna radna Klubu Żuka – Monika Orzechowska. Organizacja raz do roku zaprasza mieszkańców Węglina na festyn osiedlowy, organizuje grupowe wyjścia do teatru, filharmonii, czy zabawy choinkowe.

Mocna, bo dwuosobowa reprezentacja stowarzyszenia w komisji konkursowej, to była skarbnik stowarzyszenia Barbara Lisiak i właśnie Dariusz Boruch (w informacji Urzędu Miasta przedstawiony jako „członek Rady Programowej DDK Węglin”).

Nowy szef DDK ma kierować placówką przez trzy lata: od 1 lutego 2022 do końca stycznia 2025 r.