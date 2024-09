Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym

Uroczystość otworzył rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, który rozpoczął od powitania gości, wśród których byli obecni parlamentarzyści, władze rządowe i samorządowe, przedstawiciele uczelni oraz zaproszeni goście.

Rektor podsumował najważniejsze dokonania całej społeczności akademickiej w minionym roku oraz odniósł się do bieżącej sytuacji uniwersytetu, a także całego systemu kształcenia, w którym najważniejsza jest jakość i odpowiadanie na bieżące potrzeby społeczeństwa.

- Osiągnięcia jakie uzyskaliśmy w ostatnich latach, są znaczące i ważne. Są one wynikiem pracy, pomysłów oraz poświęcenia wielu pracowników, doktorantów i studentów - mówił rektor. - Rozpoczynając nowy rok akademicki z pewnością zadajemy sobie pytanie, jaką rolę powinny sprawować uniwersytety i szkoły wyższe w społeczeństwie. Jaka jest ich misja w odniesieniu do rozwoju nauki, gospodarki i społeczeństwa. Jest to również filar refleksji skłaniający nas do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jakich uniwersytetów i szkół wyższych potrzebuje Polska? - kontynuował rektor. - Szkoła powinna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najgłębsze hasła. Powinna najgłośniej wołać o prawa człowieka, piętnować najśmielej to co jest w życiu zadawnionego - wyliczał.

Rektor Kowalczyk nawiązał w swoim przemówieniu do głośnej afery dotyczącej Collegium Humanum. Wg. profesora mającej poważny wpływ na rozwój, ocenę oraz uznanie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

- Afera Collegium Humanum, kupowanie dyplomów przez zwykłych studentów aż po gwiazdy sportu, polityków i generałów, istotnie podważyła wiarę społeczeństwa w szkolnictwo wyższe i środowisko naukowe w Polsce - mówił prof. Kowalczyk.

Rektor zaznaczył, że studenci podejmując studia wyższe na jednym z kierunków oferowanych na uniwersytecie, dokonali dobrego wyboru gwarantującego uzyskanie odpowiedniego wykształcenia. Zapewnił, że będą studiować w jednym z najlepszych uniwersytetów, który szczyci się kształceniem na najwyższym poziomie i dysponuje znakomitą kadrą nauczycieli akademickich oraz bardzo dobrą infrastrukturą i wyposażeniem.

- Chciałbym, aby uniwersytet stał się dla was drugim domem. Waszą Alma Mater z którą się utożsamiacie i przyczyniacie się do jej rozwoju. W murach uczelni ukształtujecie swój rozwój i karierę zawodową, która jest przed wami. Przyszłość i rozwój naszego kraju będzie zależeć od was, waszej wiedzy, pomysłów i kreatywności- zakończył prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Podczas rekrutacji która zakończyła się 18 września, Uniwersytet Przyrodniczy zaoferował kandydatom ponad 50 kierunków studiów. Kilkanaście z nich są niespotykane na innych uczelniach. Wśród najpopularniejszych znalazły się weterynaria, analityka weterynaryjna, hipologia i jeździectwo, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia.

W roku akademickim 2024/ 2025 naukę na pierwszym roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz II stopnia rozpoczęło 2100 studentów. W chwili obecnej na uczelni studiuje 6600 osób, w tym 270 studentów z zagranicy.