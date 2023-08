Czulent i kugiel na Lubliner Festival. A maszgijach sprawdza koszerność

Podczas lekcji gotowania zorganizowanej w restauracji Mandragora uczestnicy nauczyli się jak robić tradycyjne żydowskie potrawy, czyli czulent wołowy i kugiel. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał zbiór przepisów m.in. na rybę w śmietanie, kugiel ziemniaczany czy kulki mięsne.

– Szabat zaczyna się w piątek po zmierzchu, a kończy się z zachodem słońca w sobotę. To jest bardzo uroczysty dzień, który można porównać do chrześcijańskiej Wigilii i my mamy tak co tydzień. Trzy posiłki szabatowe muszą być godne. Można chodzić głodnym cały tydzień, ale ten dzień musi być wyjątkowy i ciężko wyobrazić go sobie bez mięsa, ryby czy rosołu – mówi Etel Szyc, dyrektorka Lubliner Festival.

Opowiada, że kuchnia żydowska mieszała się przez wieki z kuchnią polską. – Do dziś nie wiadomo, co było pierwsze, czy słynne żydowskie holiszki czy gołąbki. Tak samo z plackami ziemniaczanymi i plackami latkes, robione na święto Chanuka. Te kuchnie i kultury się tak mieszały, bo gospodynie podpatrywały od siebie przepisy – tłumaczy Szyc.

Żydowskie tradycje związane z jedzeniem są dla społeczności bardzo ważne, a moment zasiadania przy wspólnym stole w szabat jest celebrowanym momentem dnia.

– Jedzenie jest bardzo ważne. Musi być przygotowane na czas, ponieważ szabat ma swoje prawa. Nie możemy wtedy gotować, ani wykonywać innych prac. Tradycyjny czulent to potrawa, którą podajemy w sobotę po powrocie z synagogi. Na to danie składa się tłustsza wołowina, fasola, ziemniaki, cebula i czosnek, którego daje dużo, bo on daje aromat oraz kasza pęczak, która nigdzie nie smakuje tak dobrze jak w czulencie – zdradza tajniki gotowania po żydowsku Hanna Kossowska, animatorka kultury żydowskiej, aktorka i maszgijach, czyli osoba sprawdzająca koszerność dań.

Przed nami jeszcze między innymi w programie Lubliner Festival:

12 sierpnia o godz. 20 A Yiddish Carnival: Frank London & Lorin Sklamberg & the Prince of Kosher Gospel Joshua Nelson / Dobranotch Koncert w muszli w Ogrodzie Saskim, a o godz. 22 w Wirydarzu Centrum Kultury Night Klezz Dance – after party z Frank London & Dobranotch.

W niedzielę o godz. 17 na placu przed Centrum Kultury interaktywny spektakl dla dzieci zatytułowany „Kot i pies”. O godz. 20 w muszli w Ogrodzie Saskim koncert „Nie ma większej miłości” ku czci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.