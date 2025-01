Jethro Tull: nowa płyta i koncert Lublinie

W ramach światowej trasy The Seven Decades, Ian Anderson i jego zespół przyjada do Polski na dwa koncerty. Będą największe klasyki Jethro Tull, takie jak „Aqualung”, „Locomotive Breath” czy ‘Thick as a Brick”. Będą też utwory z ostatnich albumów zespołu, wydanych w 2022 i 2023 roku, a także wspomnianego „Curious Ruminant”.

Zespół wystąpi w Polsce dwa razy:

• 5 grudnia 2025 roku w krakowskim ICE

• 7 grudnia 2025 roku w Sali CSK w Lublinie

Bilety w cenie od 159 złotych dostępne na eBilet, Eventim, Kupbilecik, Tickermaster, Rock Serwis.

Jethro Tull, założony w 1967 roku, to jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych zespołów w historii muzyki rockowej. Pod kierownictwem charyzmatycznego lidera Iana Andersona, grupa stworzyła unikalne brzmienie, łączące rock, folk, blues, elementy muzyki klasycznej i jazzowej. Zespół wydał ponad 30 albumów, które sprzedały się w nakładzie przekraczającym 60 milionów egzemplarzy na całym świecie.

W nagraniach nowego albumu wzięli udział obecni członkowie zespołu: Ian Anderson, David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond oraz debiutujący gitarzysta Jack Clark. Gościnnie pojawili się również byli muzycy Jethro Tull – klawiszowiec Andrew Giddings i perkusista James Duncan.