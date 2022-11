Jutro otwarcie nowego Aldi na rogatkach Lublina. Mają być promocje

Nowy sklep Aldi powstaje dosłownie kilkaset metrów do granic Lublina, a formalnie jest to ul. Piasecka w Świdniku. – Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 43 proc., ponadto w dniu otwarcia pojawi się foodtruck z poczęstunkiem – zapowiada środowe otwarcie sieć.

Aldi zapowiada ten poczęstunek ma określone godziny: od 10 do 17.

– Każde otwarcie sklepu Aldi to dla nas ogromny sukces, jest to potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ Aldi ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz Aldi zawsze Aldi – mówi cytowana w komunikacie prasowym Eliza Polak, kierownik

sprzedaży ALDI w Polsce.