Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza w woj. lubelskim siecią ponad 1000 km dróg, z czego drogi ekspresowe to ponad 230 km.

– Badaniem objętych będzie w naszym regionie 127 punktów, w tym 39 na drogach ekspresowych, na których zainstalowane zostaną 162 kamery zliczające pojazdy. Pomiar wykonywać będziemy zarówno w sposób ciągły przez cały rok, a także w kilka specjalnie wybranych dni, w określonych porach, zarówno w dzień, jak i w nocy – mówi Marek Żmijan, zastępca dyrektora GDDKiA w Lublinie ds. zarządzania drogami i mostami.

Ważne dane

Dzięki badaniu dowiemy się przede wszystkim, jakie jest natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach dróg, z podziałem na różne kategorie pojazdów, czyli m.in. samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, autobusy, rowery i ciągniki rolnicze.

- Wyniki GPR 2025 będą fundamentem do wszelkich działań planistycznych i projektowych. Wpłyną m.in. na podejmowanie decyzji dotyczących budowy nowych dróg krajowych czy modernizacji istniejącej sieci, w tym w ocenie priorytetowych inwestycji w naszym kraju. Wykorzystywane również będą m.in. przy analizach środowiskowych i zadaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w zadaniach związanych z utrzymaniem dróg - dodaje Marek Żmijan.

Co 5 lat

GPR przeprowadzany jest co 5 lat. Poprzednie badanie wykonywane było w latach 2020-2021. Drogowcy wydłużyli czas pomiaru z uwagi na pandemię. Wówczas wykazało m.in., że ruch samochodów osobowych i ciężarowych z naczepami wzrósł w skali kraju o ponad 20 proc. i aż o ponad 40 proc., jeśli chodzi o ruch pojazdów dostawczych. Wynikało to m.in. ze zmian zachodzących od 2015 r. w strukturze handlu (w tym wzrostu popularności e-zakupów z powodu z pandemii COVID-19).

W nowym badaniu w 2025 r. możemy spodziewać się większego natężenia ruchu na trasie łączącej Warszawę z węzłem Lublin Sławinek i na zachodniej obwodnicy Lublina. Związane jest to z udostępnieniem S19 do Rzeszowa w 2022 r. Mieszkańcy woj. podkarpackiego uzyskali drogę szybkiego ruchu do Warszawy. Dzięki tej inwestycji wzrosła również atrakcyjność dla ruchu tranzytowego na innych odcinkach dróg krajowych w naszym regionie, w kierunku wschodnim oraz północnym.