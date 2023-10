Kampania na finiszu. Lech Sprawka podziękował za wsparcie

– W ciągu tych czterech lat – niektórzy nazywają mnie „wojewoda kryzys” – w wielu obszarach życia społecznego, politycznego gospodarczego były te sytuacje kryzysowe i ze strony różnych osób , instytucji doznawałem tego wsparcia. Gdyby nie współpraca z samorządami, organizacjami samorządowymi, z różnymi instytucjami, podmiotami to nie przezwyciężylibyśmy tych trudnych sytuacji. Udało się ponad podziałami politycznymi te problemy rozwiązywać - dodał Lech Sprawka i poprosił żonę Ewę o zweryfikowanie słów, które na jego temat wygłosiła niemal trzy tygodnie temu podczas wiecu poparcia, który odbył się na placu Po Farze, uwzględniając łączenie obowiązków wojewody i kampanijnych, które wywróciło jak sam przyznał „dom podszewką do góry”.

Ewa Dumkiewicz-Sprawka przypomniała zgromadzonym, że była to już 10 kampania wyborcza w rodzinie. Nie szczędziła mężowi komplementów. – Jest osobą dobrze przygotowaną do pełnienia mandatu senatora. Posiada olbrzymie doświadczenie, które nabył sprawując różne stanowiska i funkcje – mówiła. Przypomniała, że Lech Sprawka był nauczycielem dyrektorem szkół, dwukrotnie kuratorem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Naukowej, posłem trzech kadencji i obecnie od 4 lat sprawuje funkcję wojewodą. - Jest osobą niezwykle ambitną, która z wielkim zaangażowaniem przygotowuje się do zadań i do nowych wyzwań, które się pojawiają. Zadania te realizuje bardzo skutecznie. Jest osoba bardzo pracowitą. Szczególnie z Hanią zaobserwowałyśmy to w czasie, gdy sprawuje mandat wojewody – przyznała żona wojewody. - Dobro wspólne przekłada ponad dobro swoje. Jest wspaniałym mężem, kochanym ojcem Hani, jest również wspaniałym przyjaciele psa Aresa. Nigdy mnie nie zawiódł! Nie zawiedzie też państwa. Bardzo proszę państwa 15 października o oddanie głosu na mojego męża, Lecha Sprawkę – zakończyła Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

Rywalami Lecha Sprawki w wyścigu o fotel senatora w okręgu nr 16 są: Mieczysław Konarski (KW Ruch Naprawy Polski), Marcin Nowak (KWW Marcina Nowaka), Mirosław Piotrowski (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość) i-Jacek Trela (KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni).

W piątek (13 października) wszyscy kandydaci wezmą udział w debacie, którą wspólnie organizujemy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji, w siedzibie uczelni przy ul. Bursaki 12. Początek godz. 13:00. Debatę prowadzić będą dr Maria Mazur, prof. WSPA oraz redaktor Tomasz Maciuszczak. Relacja na żywo na naszej stronie internetowej (www.dziennikwschodni.pl) oraz na naszym profilu na Facebook.