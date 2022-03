Lublin: Kasyno w hotelu Victoria zostanie? sprawą zajmą się miejscy radni

Ile można zarobić na wolontariacie? Niejasności wokół fundacji zbierających pieniądze w Lublinie

Ile pieniędzy trafiających do puszek to rzeczywista pomoc, ile trafia do samych wolontariuszy, a ile do osób zarządzających fundacjami? Dlaczego sieci handlowe, pod którymi zbiórki są prowadzone, w ogóle ich nie sprawdzają? W działalności organizacji, określających się jako pomocowe, jest znacznie więcej pytań niż jasnych odpowiedzi