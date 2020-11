Kelnerki już zwolnione. Gastronomia w Lublinie ledwo zipie. We wtorek protest

Kłódki na drzwiach

Problemy także w barach. Nie działa „Chochlik” przy ulicy Wileńskiej. – Zamknęliśmy przy pierwszym lockdownie i nie wiem, kiedy i czy w ogóle otworzymy – przyznaje Dorota Zięba, właścicielka „Chochlika”. – W tej chwili zatrudniam 16 osób i nasze wyroby garmażeryjne oraz zupy można kupować tylko na wynos w naszym sklepie firmowym. Nie wiem, jak dalej będzie, bo klientów jest teraz znacznie mniej niż np. miesiąc temu. Sytuacja jest nieprzewidywalna.

Zięba uważa, że lepiej będzie dopiero wtedy, gdy zakończy się epidemia koronawirusa. Na realną pomoc nie liczy. Deklarowane jednorazowe 5 tys. zł nie jest żadnym wsparciem, w sytuacji, gdy co miesiąc za czynsz płaci 10 tys. zł.

– Byle nie było gorzej! Jak będzie tak jak w ubiegłym tygodniu, to jakoś przetrwamy – pociesza się pani Grażyna z Baru Promyk przy Weteranów. – Posiłki wydajemy tylko na wynos. Gości w lokalu nie przyjmujemy. Liczę, że w tej chwili zainteresowanie naszymi obiadami to połowa tego, co było wcześniej. Jeśli więcej osób przejdzie na pracę zdalną, to posiłków będziemy wydawać jeszcze mniej. A co wtedy będzie, to już niewiadomo.

– Ratuje nas jeszcze tylko to, że przygotowujemy catering do przedszkoli, ale jak zapadnie decyzja o ich zamknięciu, to nasza sytuacja będzie dramatyczna. Dziś nie można powiedzieć, że przetrwamy. Chyba nikt nie wie, co się wydarzy – martwi się pani Elżbieta z Baru Jagienka przy Juranda w Lublinie.

We wtorek protest

Restauratorzy, prowadzący bary czy puby we wtorek o godz. 12 chcą protestować przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

Domagają się: