Kolejna lubelska uczelnia zainaugurowała rok akademicki. Minister przyjechał z czekami

Z początkiem października naukę na lubelskiej uczelni technicznej rozpoczęło 7100 studentów. Blisko dwa tysiące z nich zostało przyjęty na pierwszy rok studiów. Do wyboru mieli 26 kierunków oferowanych przez sześć wydziałów, w tym dwie nowości: energetykę i sztuczną inteligencję w biznesie.

W kontekście inwestycji, w minionym roku akademickim Politechnika Lubelska zakończyła generalne remonty dwóch akademików, w trzecim obecnie trwają prace budowlane. W tym roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy popularnego „Oxfordu”, czyli siedziby wydziałów zarządzania oraz matematyki i informatyki (od nowego roku akademickiego taką nazwę nosi dotychczasowy Wydział Podstaw Techniki).

Uczelnia szykuje się także do budowy IT Tower. Obiekt ma powstać między parkingiem na terenie kampusu przy ul. Nadbystrzyckiej, a kaplicą, która po przeprowadzce pobliskiej parafii do nowego kościoła przy ul. Nowomiejskiej, ma zostać rozebrana.

– Ten gmach w sposób znaczący poprawi jakość kształcenia informatycznego oraz będzie siedzibą nowego Międzywydziałowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji. Inwestycja szacowana jest na 100 mln zł – mówił rektor, prof. Zbigniew Pater.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem będzie Wschodnie Centrum Nauki Robotyki. – Wiemy, że potrzebna jest robotyka na wysokim poziomie na politechnice – mówił minister Przemysław Czarnek, wręczając rektorowi papierowy czek z kwotą 10 mln zł.

Szef resortu edukacji i nauki podczas inauguracji poinformował także o przekazaniu uczelni dwóch innych dotacji. 2 mln zł trafi na projekt związany z opracowaniem platformy do badań metod optymalizacji konstrukcji nowoczesnych pojazdów. Ponad 2,7 mln zł politechnika otrzymała na bieżące wydatki. 1,7 mln z tej puli zostanie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.