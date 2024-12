Koncert pełen magii i talentu dla lubelskich seniorów

Welcome To The Jungle

Axl, Slash i Duff, czyli Guns N’ Roses przyjedzie do Polski

12 grudnia i 12 lipca – te dni powinni w kalendarzu zaznaczyć ci, którzy chcieliby na żywo usłyszeć Welcome To The Jungle. Albo Sweet Child O’Mine. Do Polski przyjedzie Guns N’ Roses. Będzie też nietypowy gość specjalny.