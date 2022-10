Konstantynów. Czy tu mieszkańcy czują się bezpiecznie?

W ciągu poprzednich edycji swojej akcji społecznej Arkadiusz Szczepański odwiedził dzielnice Za Cukrownią, Czuby Północne i Czuby Południowe.

W tym roku przyszła kolej na przepytanie mieszkańców dzielnicy Konstantynów.

– Poczynając od marca, z przerwą na miesiące wakacyjno-letnie zostawiałem ankiety i prosiłem o odpowiedzi mieszkańców 43 bloków oraz 698 posesji jednorodzinnych – mówi Arkadiusz Szczepański. – Udział w ankiecie wzięło łącznie 3016 osób.

Co powiedzieli?

Aż 91 proc. ankietowanych nie zna swojego dzielnicowego ale tylko 54 proc. chciałoby go poznać. 53 proc. mieszkańców stwierdziło, że widuje patrole policji rzadko lub bardzo rzadko, a aż 49 proc. przyznało, że patroli Straży Miejskiej w miejscu ich zamieszkania nie widzi wcale. Mimo to aż 57 proc. badanych oceniło poczucie bezpieczeństwa w swojej okolicy jako bardzo dobre lub dobre.

To, co niepokoi mieszkających na Konstantynowie to przede wszystkim spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (52 proc. plus dodatkowo 4 proc. ankietowanych zwraca uwagę na zakłócanie spokoju i ciszy nocnej przez osoby nietrzeźwe) oraz akty chuligaństwa i wandalizmu takie jak dewastowanie placów zabaw, podpalanie koszy i kontenerów na tzw. suchą frakcję , a także tworzenie mazajów na elewacjach budynków – 36 proc. Problemem dla 27 proc. mieszkańców są puszczane bez nadzoru i kontroli psy.

– Wyniki ankiet przesyłałem do Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w Lublinie licząc, że podjęte zostaną stosowne działania prewencyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa – mówi Arkadiusz Szczepański. – Aż 80 proc. ankietowanych chciałoby widzieć piesze patrole, bo tylko takie dotrą w tzw. prześwity bloków, na place zabaw oraz bramy i podwórza. 83 proc. mieszkańców Konstantynowa uważa, że najbardziej wskazane są patrole w godz.18-24.