Kosztował 50 mln złotych i żadnej paczce nie przepuści

Lubelska sortownia Poczty Polskiej jest wielkim hubem dla przesyłek pocztowych z Chin i innych krajów azjatyckich. To tu trafiają paczki z Małaszewicz, stąd dalej jadą do odbiorców w Polsce i Europie. Nowy sorter znacząco skraca proces przekierowania przesyłki z sortowni do odbiorcy. Trwa to tylko 4 godziny, od momentu wrzucenia przesyłki na taśmociąg sortera do wyjazdu z sortowni w kierunku adresata.

– Już od dawna obserwujemy znaczący spadek nadawanych listów na rzecz komunikacji elektronicznej. Dlatego naszym strategicznym celem jest znaczący wzrost przychodów z przesyłek kurierskich oraz sprawna i szybka obsługa stale rosnącej liczby paczek – mówił Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej. Polacy i Europejczycy w czasie pandemii pokochali zakupy w internecie. Paczki są istotnym elementem dzisiejszego handlu.

Montaż sortera do automatycznego rozdziału przesyłek w lubelskiej sortowni zajęła się firma BEUMER Group Poland. Maszyna typu „Cross Belt” jest wyposażona w podajniki ręczne, podajnik teleskopowy, strefę kodowania ręcznego, 48 ześlizgów pionowych oraz 98 ześlizgów kierunkowych. Długość całej pętli sortera wynosi 285 m, a jego wydajność operacyjna pozwoli na posortowanie 7 tys. przesyłek na godzinę. Dziennie porze sortownię w Lublinie przechodzi 300 tysięcy paczek i listów.

– Skarb Państwa, jako właściciel inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej, a udzielone w2021 r. dofinansowanie z funduszu reprywatyzacji (190 mln zł – przyp. red.) pozwala na modernizację i budowę centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie. Modernizacja infrastruktury Poczty Polskiej w Lublinie to kolejny w ostatnim czasie projekt, który zwiększa potencjał innowacyjności i konkurencyjności całego regionu – zaznaczył Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Lubelski sorter to drugie takie urządzenie oddane do użytku w tym roku. W maju uruchomiony został sorter w sortowni we Wrocławiu, a w trzecim kwartale br. planowane jest zakończenie montażu kolejnego sortera w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć strategicznych Poczty Polskiej jest również najem i umaszynowienie sortowni Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Ta maszyna ma zostać oddana do użytku w II kw. 2024 roku.