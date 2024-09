KUL ma nowego prorektora ds. kształcenia. To wieloletni wykładowca w Instytucie Nauk o Rodzinie

Nowy prorektor będzie nadzorował proces rekrutacji, tworzenia programów kształcenia, funkcjonowanie kierunków studiów, w tym podyplomowych i powoływanie nowych zgodnych z misją uniwersytetu i wyzwaniami współczesności. Będzie także sprawował nadzór nad Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Centrum Polonijnym KUL.

- Przebieg kariery naukowej i dydaktycznej a także, co niezwykle ważne, praktyka zawodowa poza uczelnią w zakresie zdobytych kompetencji naukowych, predestynują Księdza profesora do objęcia stanowiska prorektora do spraw kształcenia. Ksiądz dr hab. Jęczeń współtworzył kierunek dwustopniowych studiów z pracy socjalnej oraz kierował Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. Szczególnie cennym dla mnie jest doświadczenie łączenia teorii naukowej z praktyką. Upraktycznienie kształcenia to rzecz na którą musimy stawiać w działalności uniwersytetu - podkreśla rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.