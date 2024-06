KUL użyteczny dla ONZ

- To dla KUL prestiż i wyróżnienie z kilku powodów. Przede wszystkim do tego rankingu nie można się zgłosić samodzielnie. Instytucja organizująca dostrzegła KUL i wybrała nas, jako uczelnię, które spełnia kryteria rankingu. Zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni jako uniwersytet użyteczny społecznie z perspektywy ONZ - podkreśla prof. Beata Piskorska, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

To szósta edycja rankingu. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się na pozycji 1201-1500. Autorzy zestawienia ocenili 2 152 uniwersytety ze 125 krajów/regionów. Są to uczelnie wyróżniające się swoim zaangażowaniem w rozwiązywaniu najbardziej “palących” wyzwań na świecie, między innymi związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska czy wzrostem gospodarczym. Autorzy rankingu wzięli po uwagę m. in. poziom nauczania, jakość badań naukowych czy perspektywy międzynarodowe uczelni.

Ranking ma charakter prospołeczny i ukazuje w jaki sposób uczelnie nie tylko poprzez swoją działalność naukową i dydaktyczną wpisują się w ważne cele społeczne Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Określa się także organizację uczelni, przepisy wewnętrzne, przepisy równościowe, socjalne, medyczne, opiekę dla studentów, współpracę z samorządem, ze szkołami – wylicza ks. prof. Marcin Składanowski, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Uniwersytetu KUL. - Została dostrzeżona nasza działalność naukowa, i dydaktyczna, ale także organizacja uczelni, przepisy wewnętrzne, troska o studentów i pracowników. To elementy wpisujące się w cele ONZ - kończy ks. prof. Składanowski.