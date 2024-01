Teresa Misiuk nie jest już lubelskim kuratorem oświaty

Nie jest to zaskoczeniem, bo o spodziewanej zmianie wojewoda mówił już na swojej pierwszej konferencji prasowej, tuż po objęciu funkcji.

>>> Pierwsze dni nowego wojewody <<<

Od czwartku pełniącym obowiązki kuratora jest Sebastian Płonka, dotychczasowy pracownik kuratorium.

- Będzie to osoba, która ma skutecznie i z powodzeniem dla jednostki i pracowników pokierować kuratorium do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko - mówi Komorski. O szczegółach planowanego postępowania konkursowego wojewoda ma poinformować w przyszłym tygodniu, wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji.