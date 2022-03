Jedyne takie bugatti w Polsce. Tamara Łempicka na Zamku w Lublinie

Rodzina artystki zdecydowała się przekazać jedną z jej prac na licytację, z której dochód zostanie przekazany na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pod młotek trafi grafika powstała według obrazu „Wiosna”

- To, co się dzieje w Ukrainie, to olbrzymia tragedia, którą obserwuje cały świat. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak wielu ludziom życie zmieniło się z dnia na dzień. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumna ze swoich polskich korzeni i tego, jak Polacy podchodzą do pomocy uchodźcom i jak pokazują, na czym polega bycie człowiekiem – mówi prawnuczka malarki.

Licytacja rozpocznie się w piątek o godz. 18 na Facebooku i potrwa do 30 czerwca. Cena wywoławcza ma wynieść 3,5 tys. dolarów.