Łempicka wraca na lubelski Zamek. W piątek wernisaż wystawy "Ponad granicami"

Ubiegłoroczna wystawa czasowa na lubelskim Zamku, "Tamara Łempicka - kobieta w podróży", spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem odbiorców i przełożyła na frekwencyjny sukces. Teraz prace nieszablonowej artystki znów będzie można oglądać w Lublinie i to już na stałe.



Do tej pory w polskich zbiorach państwowych znajdowały się tylko dwa obrazy Tamary Łempickiej. Muzeum Narodowe w Lublinie niedawno znacznie powiększyło tę liczbę, pozyskując dwanaście zakupionych w Meksyku płócien oraz sześć prac na papierze. Co ważne, prace reprezentują wszystkie okresy twórczości malarki, od lat 20. po 70. XX wieku. Pochodzą one z kolekcji Victora Manuela Contrerasa. Za 8,5 mln zł nabył je polski rząd, a wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zdecydował o przekazaniu ich lubelskiej instytucji.



- Prezentowane dzieła Tamary Łempickiej ukazywać będą styl artystki wypracowany w jeszcze w latach 30. XX w., w którym malarka posługuje się mocnym rysunkiem, wyrazistym światłocieniem, surowością formy oraz ostrością koloru - opowiadają twórcy wystawy.



Zaplanowany na godz. 18 piątkowy wernisaż dostępny będzie dla uczestników jedynie za zaproszeniami. Od soboty natomiast prace Łempickiej na lubelskim Zamku będą już mogli oglądać wszyscy chętni.