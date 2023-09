Loty do Dublina jednak zostaną na zimę. Zniknąć może inna trasa

Linia lotnicza Ryanair przedstawiają szczegóły dotyczące swojej zimowej siatki połączeń. Irlandzki przewoźnik znacząco ograniczył swoją obecność na lotnisku Warszawa Modlin, które straciło dziesięć tras, a częstotliwość lotów na trzynastu kolejnych uległa zmniejszeniu. Wygląda na to, że cięcia, choć na dużo mniejszą skalę, nie ominą także lubelskiego portu.

Dobra wiadomość jest taka, że zimą w rozkładach pozostaną cieszące się dużą popularnością loty do Dublina. Ich kontynuacja stała pod znakiem zapytania, bo w lipcu w systemie rezerwacyjnym Ryanair zniknęła możliwość zakupu biletów na rejsy w tym kierunku po 26 października.

- Po kilkutygodniowej przerwie, jest już z powrotem w sprzedaży możliwość zakupu biletów na trasie Lublin-Dublin. Połączenie, kolejny rok, zostało utrzymane również w zimowej siatce połączeń Portu Lotniczego Lublin – informuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy PLL.

Trasa, podobnie jak teraz, będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu. Zmienią się jednak dni wylotów. Zamiast poniedziałków i czwartków, od 10 listopada loty będą odbywały się w piątki i niedziele.

Aktualnie z systemu rezerwacyjnego wynika natomiast, że z zimowej siatki połączeń lubelskiego lotniska może zniknąć inny kierunek. Mowa o Gdańsku, do którego samoloty Ryanair latają obecnie dwa razy w tygodniu, a ceny lotów są konkurencyjne w porównaniu z koleją, która obecnie nie obsługuje bezpośrednim połączeniem stolic województw lubelskiego i pomorskiego.

Jeśli przewoźnik nie zmieni planów, ostatni lot z Lublina nad polskie morze odbędzie się 6 listopada. Zmniejszeniu, z dwóch do trzech tygodniowo, może ulec też liczba rejsów do Mediolanu Bergamo.

Tych informacji lotnisko nie komentuje. – Czekamy na decyzję linii lotniczej. Tak było w przypadku połączenia do Dublina, które zniknęło z systemu, a ostatecznie znalazło się w zimowych rozkładach – ucina Piotr Jankowski.

Obecnie w porcie dobiega końca okres wakacyjny. Do początku października wykonywane będą czarterowe rejsy do tureckiej Antalyi, Monastyru w Tunezji i na grecką wyspę Rodos. W ofercie pozostają wciąż sezonowe loty linii Wizz Air do chorwackiego Splitu i bułgarskiego Burgas. Będą obsługiwane odpowiednio do 14 i 21 października. Przewoźnik potwierdził już natomiast utrzymanie tych tras w trakcie przyszłorocznych wakacji.