Lubelski garnizon policji ma nowych funkcjonariuszy

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – tymi słowami rozpoczyna się rota ślubowania, które złożyli podczas uroczystej zbiórki nowo przyjęci funkcjonariusze. Policjanci, podczas uroczystości przyjęli z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, młodszego inspektora Tomasza Gila, legitymacje służbowe.

Uroczystość była również okazją do wręczenia funkcjonariuszom z KWP w Lublinie odznaczeń resortowych oraz rozkazów awansowych. Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant” otrzymało dziś 12 funkcjonariuszy, z kolei rozkazy awansowe na wyższe stopnie - 17 policjantów.

Nowo przyjęci stróże prawa zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny.

Świeżo zaprzysiężeni stróże prawa zasilą szeregi komend w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Zamościu, Hrubieszowie, Kraśniku, Krasnymstawie, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie.

To już piąty nabór do służby w lubelskim garnizonie Policji w tym roku. Kolejne przyjęcia odbędą się we wrześniu, październiku oraz grudniu.