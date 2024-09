Ale kosmos! I to z lubelskiego portalu

Od niedawna przez lubelski portal oprócz Wilna mogliśmy oglądać widoki z Nowego Jorku oraz Dublina. Teraz Wilno i Dublin pozostają, a zamiast tętniącego życiem NYC zobaczymy prawdziwy kosmos. I to dosłownie. Mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z jej orbity.

– Teraz, dzięki Portalom, możemy nie tylko obserwować życie centrum Dublina i Wilna, ale także zanurzyć się w kosmiczne krajobrazy. Stanowi to wyjątkowy krok w rozbudowywaniu globalnej sieci łączącej ludzi ponad granicami – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Połączenie z Nowym Jorkiem miało pozostać do listopada 2024 roku, jednak koordynatorzy zdecydowali o wcześniejszym zakończeniu projektu. W zamian za to przeniesiemy się w kosmos. Rozkład pozostaje taki sam. Do Wilna przeniesiemy się przez całą dobę, natomiast do Dublina i w kosmos w godzinach 14.00-21.00 naszego czasu. W tym czasie transmisje zmieniają się rotacyjnie co 3 minuty.

Połączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną jest możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z brytyjską firmą SEN. Na razie jest to tylko nagranie Ziemi z Kosmosu, jednak od połowy września firma planuje rozpocząć udostępnianie transmisji na żywo.

– Organizację SEN i pomysłodawców Portalu łączą wspólne idee - jednoczenie ludzi w różnych miejscach na Ziemi a z inicjatywny naszej organizacji - również z kosmosem. Wspólnie tworzymy coś naprawdę ponadwymiarowego – mówi Charles Black, założyciel i dyrektor generalny SEN.

Brytyjska firma SEN zajmuje się przetwarzaniem danych, która za pomocą własnych mikrosatelitów i kamer transmituje w czasie rzeczywistym filmy z kosmosu, dostarczając w ten sposób informacje zarówno o Ziemi, jak i samej przestrzeni kosmicznej. Celem firmy jest udostępnianie tych danych miliardom ludziom i uświadamianie im zmian planetarnych.

PORTAL powstał w 2021 roku z inicjatywy litewskiego artysty Benediktasa Gylysa. Na początku za pomocą kamer mogliśmy się przenieść tylko do Wilna, ale od końcówki sierpnia doszedł jeszcze Dublin. Inicjatywa stała się symbolem szeroko pojmowanej komunikacji międzyludzkiej i współpracy międzykulturowej.