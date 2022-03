Lubelskie. Bardzo długie czekanie po paszport. Chcą dokumentu „na wszelki wypadek”

Sygnały w tej sprawie otrzymujemy od kilku dni. – We wtorek chciałem zapisać się na wizytę. W najbliższym czasie nie było wolnych terminów. Przejrzałem kalendarz do grudnia 2023 roku i nic. Dalej już nie szukałem – mówi pan Konrad, który zgłosił się do naszej redakcji.

Podobną historię opisuje inna Czytelniczka, która chciała zarejestrować się w elektronicznym systemie jeszcze w ubiegłym tygodniu. Dopiero w godzinach popołudniowych udało jej się znaleźć kilka wolnych terminów na maj tego roku. – W lutym zarezerwowałam datę na 10 maja, żeby złożyć wniosek o paszporty! Do tego dojdzie oczywiście oczekiwanie na wydanie tych dokumentów – pisze czytelniczka. I dziwi się powolnemu tempu umawiania na wizyty. – Ja nie planuję zagranicznych wakacji, potrzebuję tych dokumentów w razie konieczności wydostania się z kraju z dziećmi. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób myśli podobnie, a urzędnicy, którzy pracują za nasze podatki, powinni nam w tym pomagać – dodaje.

„W razie czego” i „na wszelki wypadek” to słowa, które słyszę od ludzi czekających w biurze paszportowym przy ul. Lubomelskiej, co wydaje się być oczywistym nawiązaniem do sytuacji za naszą wschodnią granicą. W środę wczesnym popołudniem było tu około 20 osób. Nie wszyscy mają zarezerwowaną wizytę. – Powiedziano mi, że część umówionych osób nie przychodzi, zwiększono obsadę i powinienem zostać obsłużony. Czekam – mówi jeden z mężczyzn.

W środę rano w urzędowym systemie pierwsze wolne terminy na wizytę wypadały na początek czerwca. Już popołudniu najwcześniej można było się umówić na 17. dzień tego miesiąca.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim słyszymy, że taka sytuacja trwa od tygodnia i dotyczy nie tylko Lublina, ale też punktów paszportowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Puławach i Kraśniku.

– Zainteresowanie wydaniem paszportu w latach ubiegłych w analogicznym okresie było znacznie niższe. Taka sytuacja może wynikać z nałożenia się kilku powodów, np. jednym nich może być obecny kryzys na Ukrainie – mówi Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody lubelskiego. I dodaje, że zwiększono liczbę stanowisk do obsługi interesantów. – Poza systemem umawiania wizyt obsługiwane są osoby w sytuacjach nagłych, losowych, udokumentowanych. W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty pod numerem 81 747 64 47 – dodaje Strzępka. Zapewnia też, że po złożeniu wniosku czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi dwa-trzy tygodnie.