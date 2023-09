Lublin. Nauka na ponad 1700 sposobów przez cały tydzień

To już 19 edycja festiwalu, tym razem pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. Jak co roku, na każdej z 5 uczelni będzie można uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach na cześć nauki. Organizatorem tegorocznej edycji jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. W tym roku padł rekord liczby zgłoszonych projektów. Chętni mogą wybierać spośród 1777 wydarzeń.

- Jestem podekscytowana, bo jesteśmy tuż przed świetnym festiwalem i świetną naukową imprezą. Przed nami mnóstwo wydarzeń. Zaczynamy w poniedziałek, ale już w najbliższą niedzielę, zapraszamy na kosmiczną zapowiedź festiwalu, czyli spotkanie z astronautą w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Po spotkaniu będzie audio-wizualna uczta na fasadzie CSK. To kosmiczne projekcje, odbywające się co pół godziny, od godz. 20 do 22. Dzięki projekcji spojrzymy na świat jak nigdy wcześniej, czyli z kosmosu – zachęca dr Anna Dutkowska, główna koordynatorka Lubelskiego Festiwalu Nauki.

W wydarzenie zaangażowały się wszystkie lubelskie szkoły wyższe, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny. Każda z uczelni przygotowała wyjątkowy program dostosowany do osób w każdym wieku i z różnymi zainteresowaniami.

- My jako Uniwersytet Przyrodniczy przygotowaliśmy projekty związane m.in. z weterynarią czy ogrodnictwem. Mamy blisko 240 wydarzeń skierowanych do szkół ponadpodstawowych, około 200 dla szkół podstawowych, 30 dla przedszkolaków oraz około 100 projektów dla dorosłych. Mamy np. projekt „Ogród w filiżance” gdzie każdy będzie mógł wykonać swój własny, kapsułowy ogródek. Chętni będą mogli wciąć udział w wykładach m.in. o komunikacji z psami, tajemnicach grzybów czy jadalnych owadach. Zaplanowaliśmy też wycieczki np. „Rzeźba lessowa i bioróżnorodność doliny rzeki Konopniczanki”, gdzie będzie możliwość przespacerowania się i posłuchania o tym jaki jest to wspaniały zabytek przyrody – mówi dr inż. Justyna Libera, koordynatorka festiwalu na Uniwersytecie Przyrodniczym

A co znajdziemy w programie UMCS?

- Serdecznie zapraszamy na wydział artystyczny i ćwiczenia z generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Na wydziale chemii dowiemy się jakie są różnice między diamentami i brylantami. Zapraszamy również na oglądanie słońca przez teleskop i odkrywanie mikrokosmosu. Na wydziale pedagogiki i psychologii dzieci będą mogły stworzyć ogromny model mózgu, dowiedzieć się jak długie są neurony i kierować samochodem bez użycia rąk. Na wydziale politologii i dziennikarstwa poznamy tajniki języka chińskiego. Na koniec, na pikniku naukowym będziemy wytwarzać prąd za pomocą jabłka czy ziemniaków – mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, koordynatorka festiwalu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski zaprasza m.in. na warsztaty, na których uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie czy sztuczna inteligencja naprawdę nam zagraża, na lekcję anatomii, a seniorzy dowiedzą się jak rozpoznać działania oszustów.

Uniwersytet Medyczny będzie mówił m.in. o zdrowym odżywianiu, pierwszej pomocy czy profilaktyce raka piersi. Chętni dowiedzą się jakim bogactwem jest miód i inne pszczele produkty czy stres może boleć oraz będą budować model DNA.

Politechnika Lubelska będzie oswajać matematykę w specjalnym Escape Roomie. Chętni napiją się kawy w kąciku kawowym zbudowanym z surowców wtórnych, zobaczą pojazdy stworzone przez wykładowców i studentów, czyli łazik marsjański Orion lub ekologiczne obiekty latające.

18 września Lubelski Festiwal Nauki zostanie zainaugurowany w sali widowiskowej Opery Lubelskiej. Od poniedziałku do piątku będziecie mogli uczestniczyć w wydarzeniach na poszczególnych uczelniach.

W sobotę, 23 września festiwal zwieńczy Lubelski Piknik Naukowy, który odbędzie się w hali Targów Lublin w godzinach 10-16. 24 września w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim organizatorzy uroczyście zakończą XIX edycję wydarzenia.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach każdej z uczelni znajdziecie na ich stronach internetowych. Wstępy na niektóre z wydarzeń będą wymagały wcześniejszej rejestracji.