Lublin. Będzie jeszcze więcej pochwalnej, miejskiej gazetki

Biuletyn ma liczyć osiem stron. Z warunków przetargu wynika, że urząd zamierza wydać w tym roku 14 numerów takiego informatora. Każdy z nich ma zostać wydrukowany w 150 000 egzemplarzy.

Nakład pisma ma być większy niż w ubiegłym roku, gdy poszczególne numery „Lublin.eu” ukazywały się w 120 000 egzemplarzy. Wydanie każdego z nich, wraz z dystrybucją, kosztowało podatników 20 tys. zł. Pieniądze na gazetkę, w której próżno szukać treści krytycznych wobec władz Lublina, pochodziły z puli zarezerwowanej w budżecie na promocję miasta.

Urząd tłumaczył, że zaczął wydawać pismo, by dotrzeć z informacjami do starszych mieszkańców, którzy mogą się czuć zagubieni w świecie mediów społecznościowych. – Zależy nam na tym, by także ta grupa mieszkańców miała bieżący dostęp do informacji i komunikatów przygotowywanych przez Urząd Miasta Lublin – tłumaczyła Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta.

Przypomnijmy, że do budżetu obywatelskiego na rok 2022 zgłoszono wydawanie informatora o tym samym tytule. Miałby się w nim znaleźć – jak proponował autor projektu – alfabetyczny spis sukcesów prezydenta, wywiady z popierającymi go radnymi i „czasami również wypowiedzi zadowolonych mieszkańców”.

– Wynik projektu w głosowaniu pozwoli określić poparcie mieszkańców dla wydawania własnej gazety przez Urząd Miasta – przekonywał pomysłodawca. Ratusz nie zdecydował się jednak zmierzyć z głosowaniem i zdyskwalifikował projekt. Tłumaczył to faktem, że zamierza kontynuować w 2022 roku wydawanie własnego biuletynu.