Lublin. Bez zezwolenia nie wjedziesz na Stare Miasto. Rusza elektroniczny system rejestracji pojazdów

Głównym elementem nowego systemu będą dwie kamery. Jedna z nich będzie odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów jadących ul. Noworybną. Natomiast druga rejestrować ma pojazdy wyjeżdżające ze Starego Miasta ul. Olejną oraz te, które jadą pod prąd.

Na Starym Mieście w Lublinie pojawią się nietypowe kamery. Potem posypią się mandat

- Z punktu widzenia prawnego nic się nie zmieni, obowiązujące aktualnie zasady pozostaną takie same. Uruchamiamy natomiast nowe narzędzie, które ma być pomocne przy weryfikacji osób i podmiotów nieposiadających zezwoleń – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Jak to ma wyglądać w praktyce? Zastosowane oprogramowanie odczytuje tablice rejestracyjne i porównuje jest z listą aut upoważnionych do wjazdu na teren Starego Miasta. Kierujący, którzy bez upoważnienia zdecydują się na wjazd muszą liczyć się z konsekwencjami. - Straż Miejska na podstawie alertów i zdjęć będzie nakładać mandaty karne lub kierować sprawy do sądu – informuje lubelski ratusz.