Lublin. Deweloper kupi od miasta brzeg rzeki?

– Z wnioskiem o sprzedaż działek gminnych wystąpiła spółka, która zamierza realizować inwestycję mieszkaniową na działce przyległej – informuje Ratusz w projekcie uchwały przesłanym do Rady Miasta.

Zakupem ziemi interesuje się deweloper, który wybuduje bloki mieszkalne na terenie po zamkniętej drożdżowni. Zgoda na pierwszy etap takiej inwestycji została wydana przez Urząd Miasta pod koniec sierpnia. O pozwolenie wnioskowała spółka TTS Development. Decyzja obejmuje dwa bloki mieszkalne.

Spółka zamierza kupić od miasta nieruchomości ciągnące się między ogrodzeniem dawnej drożdżowni a brzegiem rzeki Czerniejówki. Chodzi o pas gruntu (zauważalnie szerszy w pobliżu mostku na rzece przy Garbarskiej, dalej bardzo wąski), który zaczyna się przy Garbarskiej i sięga połowy boku posesji przy ul. Kunickiego 38.

Łączna powierzchnia tych nieruchomości to niecałe 0,35 ha. Nie są one objęte planem zagospodarowania terenu, który określałby ich przeznaczenie. Natomiast obowiązujące od 2019 r. studium przestrzenne zalicza wszystkie te działki do Ekologicznej Strefy Obszarów Chronionych.

Studium określa ten obszar jako teren dolin rzecznych, obszar zieleni nadrzecznej i łąkowej oraz miejsce szczególnego zagrożenia powodzią.

Dlaczego prezydent zdecydował, że warto pójść spółce na rękę i wystawić na sprzedaż tereny uznane za cenne pod względem przyrodniczym?

– Wnioskodawca podniósł, że działki gminne przylegają do rzeki Czerniejówki i nie są zagospodarowane a dzięki planowanej inwestycji walory estetyczne terenu pomiędzy ul. Kunickiego i ul. Garbarską ulegną poprawie. Teren wzdłuż rzeki zostanie uporządkowany – czytamy w uzasadnieniu do prezydenckiego projektu uchwały.

Ratusz przekonuje, że sprzedaż ziemi (o ile zezwoli na nią Rada Miasta) nie będzie oznaczać dla mieszkańców zamknięcia im dostępu do brzegu Czerniejówki. Urząd Miasta wyjaśnia, że zamierza ustanowić na sprzedawanej działce służebność przechodu i przejazdu.

– Będzie to stanowiło odpowiednie zabezpieczenie publicznego korzystania z gruntu wzdłuż rzeki. Warunek ten będzie zawarty w umowie sprzedaży, a służebność gruntową ustanawia się na czas nieokreślony w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. Dodaje, że wzdłuż rzeki dostępny dla wszystkich ma być pas ziemi o szerokości około 5 metrów. Służebność ma dotyczyć wszystkich przyszłych właścicieli ziemi.