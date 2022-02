0 A A

(fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Najpóźniej we wtorek okaże się, czy Lublin i Jastków dostaną nowoczesny system do zarządzania lotami dronów. Ma on ułatwić m.in. rozwój dostaw powietrznych.

