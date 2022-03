Lublin. Jeśli ktoś chce przyjąć uchodźców… ważny numer telefonu

Informacje o pokojach, mieszkaniach i domach można przekazywać dzwoniąc pod numer infolinii Urzędu Miasta: 81 466 10 00. Linia jest czynna tylko od poniedziałku do piątku, od godz. 7.45 do 15.15. Informacje o lokalach można też zgłaszać przez internetowy formularz dostępny pod tym adresem.

Zgłoszenia od osób oferujących schronienie nie są przekazywane do punktu recepcyjnego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy Spokojnej 4. Punkt kieruje uchodźców do miejsc noclegowych przygotowanych przez miasto. W sprawie noclegów w domach lubelskich rodzin Ukraińcy odwiedzający punkt przy ul. Spokojnej są kierowani do stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.