Lublin. Kamery przypilnują wjazdu na Stare Miasto. Odczytają rejestrację

– Mamy nadzieję, że dzięki temu ograniczymy napływ pojazdów nieuprawnionych do wjazdu – mówi Michał Makowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Miasto. I podkreśla, że obecnie jest to dużym problemem.

– Od początku roku nałożyliśmy 194 mandaty na kierowców, którzy wjechali na Stare Miasto nie posiadając wymaganego zezwolenia. Udzieliliśmy też 35 pouczeń, a 18 spraw jest jeszcze w toku – podsumowuje Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. Dane nie pokazują pełnej skali problemu, bo przez pewien czas strażnicy miejscy koncentrowali się na pomocy uchodźcom i kontroli na Starym Mieście było mniej.

– Najgorzej jest w weekendy – mówi nam Makowski. – Wtedy, mam takie wrażenie, pojazdów nieuprawnionych jest więcej niż tych, które mają zgodę na wjazd.

To właśnie Rada Dzielnicy Stare Miasto wykłada pieniądze na system, który ma ukrócić samowolkę.

System ma się składać z dwóch kamer. Jedna pojawi się na kamienicy przy Lubartowskiej 19 i będzie odczytywać tablice rejestracyjne samochodów jadących ul. Noworybną. Druga zawiśnie na kamienicy przy Lubartowskiej 15 i będzie czytać tablice aut wyjeżdżających ze Starego Miasta ul. Olejną oraz tych, którzy zechcą „oszukać przeznaczenie” i wjadą Olejną pod prąd.

Kamery mają być połączone z posiadanym już przez Urząd Miasta systemem rozpoznającym tablice rejestracyjne NeuroCar oraz z elektroniczną listą pojazdów uprawnionych do wjazdu na Stare Miasto.

– System będzie umożliwiał wprowadzenie listy pojazdów uprawionych do wjazdu oraz raportował wjazd pojazdów nieuprawionych. Do raportu dołączone zostaną zdjęcia pojazdów wraz z tablicami rejestracyjnymi – informuje Urząd Miasta, który wymaga, aby skuteczność rozpoznawania tablic była nie niższa niż 95-procentowa.

Urząd Miasta do poniedziałku będzie czekać na oferty firm gotowych wykonać takie zlecenie. Potem wybierze najtańszą z poprawnych ofert, a zwycięska firma będzie mieć 30 dni na zainstalowanie i uruchomienie systemu.

Kierowcy przyłapani przez kamery na nieuprawnionym wjeździe na Stare Miasto mają być karani przez Straż Miejską. – Będziemy otrzymywać alerty i zdjęcia – potwierdza rzecznik straży. – Na tej podstawie będziemy nakładać mandaty karne lub będziemy kierować sprawy do sądu.

Jakie są ograniczenia

Obecnie na Stare Miasto mogą wjeżdżać wyłącznie posiadacze identyfikatorów (miasto wydało około 200 stałych identyfikatorów, oprócz tego są jeszcze jednorazowe), pojazdy służb komunalnych (tylko między godz. 6 a 10), pojazdy zaopatrzenia (do połowy listopada od godz. 6 do 11, od połowy listopada do połowy kwietnia w godz. 6-10), Straż Miejska, pojazdy policyjne, taksówki przewożące osobę starszą bądź niepełnosprawną. Takie są zasady. Z ich przestrzeganiem nie jest najlepiej.