Lublin ma skwer imienia Izabelli Sierakowskiej. "To dobra patronka przyszłych rozmów i czynów"

W listopadzie ubiegłego roku lubelska Rada Miasta przyjęła uchwałę o nazwaniu imieniem byłej posłanki skweru między osiedlami Konopnickiej i Prusa. To płytki fragment prowadzącej w stronę wąwozu doliny pomiędzy ulicami Jana Sawy i Juranda, graniczący z parkingiem sklepu Media Markt, a z drugiej strony alejką do pobliskiej szkoły.

- Niech ten skwer jej imienia zawsze przywraca pamięć o niej. Niech zachęci mieszkanki i mieszkańców Lublina do kreowania inicjatyw ponad podziałami politycznymi, które będą nas łączyć, a nie beznadziejnie dzielić. A może stanie się symbolicznym miejscem spotkań kobiet, które będą w swojej działalności do jej dorobku. To dobra patronka przyszłych rozmów i czynów – mówiła podczas uroczystości Danuta Waniek, była szefowe Kancelarii Prezydenta RP z czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, przez wiele lat koleżanka Sierakowskiej z sejmowych ław.

Inicjatorami upamiętnienia byłej parlamentarzystki byli przedstawiciele lewicowej frakcji w klubie prezydenta Krzysztofa Żuka. Za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy członkowie prezydenckiego klubu.

- Ta inicjatywa została poparta z pełnym przekonaniem, że Izabelii Sierakowskiej należy się pamięć – zapewniał prezydent Żuk, który wspominał także bezpośrednie starcie z patronką skweru w wyborach w 2010 roku. - Życzmy sobie zawsze takiej kampanii i rywalizacji, tak merytorycznej i z takim szacunkiem odnoszenia się do swoich przeciwników. Izabella Sierakowska reprezentowała standardy, których dziś brakuje w polityce i to trzeba głośno powiedzieć. To z niej trzeba brać przykład i od niej uczyć się, jak się wspiera sprawy ważne dla mieszkańców – mówił Żuk.