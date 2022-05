Lublin. Miasto dostało miliony na przedłużenie ważnej drogi

Wspomniane 65 mln zł to rządowa dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych, którego wyniki zostały ogłoszone przed południem przez premiera. Samorządy mogły złożyć po trzy wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji, przy czym jeden z nich mógł być prośbą o dotację nie większą niż 65 mln zł, drugi mógł opiewać na 30 mln zł, a trzeci (obowiązkowy do starania się o większe dotacje) mógł dotyczyć 5 mln zł.

Lublin skorzystał z wszystkich trzech możliwości. Starał się o pieniądze na przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 (to wniosek o 65 mln zł), na budowę ul. Kłopotowskiego (przedłużenie ul. Węglarza do Trześniowskiej, wniosek o 30 mln zł) oraz o fundusze na przebudowę ul. Raszyńskiej (prośba o 5 mln zł).

Miastu przyznano pieniądze na tylko jeden projekt, ten najdroższy. Ratusz zapewnia, że jest przygotowany do szybkiego rozpoczęcia budowy. – Mamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – mówi Mirosław Łuciuk, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów. – Jesteśmy gotowi do tego, żeby przetarg uruchomić w czerwcu tego roku.

Nowy odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 ma być przedłużeniem dwupasmówki urywającej się dziś na skrzyżowaniu z ul. Cukrowniczą. Droga ma być dociągnięta do skrzyżowania ul. Diamentowej z Krochmalną znajdującego się pod estakadą. Budowa nowej ulicy będzie się wiązała z wyburzeniem niemal 150 budynków, w tym kilkudziesięciu domów mieszkalnych.

- Ulicę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami na skrajnych pasach. Zakres inwestycji obejmuje: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej - wylicza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. - Termin zakończenia inwestycji wraz z jej rozliczeniem finansowym zaplanowano na koniec czerwca 2025 r.



Całkowity koszt budowy podany we wniosku miasta to 68,5 mln zł. Władze Lublina wprost mówią, że przy galopujących cenach materiałów i usług nie uda się zbudować drogi za taką kwotę.

– Oczywiście, że będzie droższa – przyznaje Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina i zapewnia, że miasto wyda więcej pieniędzy na budowę. – My dodatkowe środki znajdziemy – deklaruje Banach i dodaje, że będą to pieniądze z kredytu, Dodaje, że warto go wziąć, skoro miasto dostaje 65 mln zł, a droga jest jego zdaniem ważna dla obsługi dworca metropolitalnego.